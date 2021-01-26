Жительница Калининграда, получившая 13 лет из-за фото сотрудника ФСБ на свадьбе, подала Путину прошение о помиловании

Жительница Калининграда Антонина Зимина, осуждённая на 13 лет по делу о государственной измене, подала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании, сообщил Znak.com отец осуждённой Константин Зимин.

По его словам, прошение было подано под давлением сотрудников СИЗО.

«Само прошение Антонине вернули, потому что она не признала вину. Теперь из неё выбивают признание вины», — рассказал Зимин.

В своём письме из СИЗО Антонина Зимина пишет, что «после подачи апелляции [на приговор] она узнала, что такое настоящий ад в тюрьме, как могут прессовать».

«Самое страшное здесь то, что СИЗО никогда не признает, если сотрудник ударит, никогда не будут водить в медчасть, а потом скажут: "Вам показалось"», — пишет Зимина.

По словам её отца, осуждённая «жаловалась на боли в грудной клетке, просила купить мазь от синяков».

«Я сразу понял, что её били. Она сидит в одиночке, откуда у неё могут взяться синяки?» — говорит Константин Зимин.

Напомним, 24 декабря в Калининграде суд огласил приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу по делу о госизмене: пару обвиняли в том, что они раскрыли личность сотрудника ФСБ, который был гостем на их свадьбе. Зимину суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, а Антонца — к 12,5 годам в колонии строгого режима. Кроме того, супруги обязаны выплатить по 100 тысяч рублей.

Антонина Зимина была задержана летом 2018 года, позже стало известно, что её обвиняют в раскрытии латвийской разведке данных о личности капитана ФСБ Максима Денисенко. По словам самой Зиминой, единственным доказательством по этому эпизоду стали фотографии с её свадьбы с Константином Антонцом в 2015 году, куда был приглашён и Максим Денисенко — бывший однокурсник Зиминой по юрфаку БФУ им. И. Канта. Отец подсудимой Константин Зимин подчёркивал, что Максим Денисенко на свадьбе «не делал тайны из своей работы».

«Он, изрядно напившись, сам с удовольствием рассказывал гостям, что работает в ФСБ, фотографировался со всеми. А следователи считают, что именно Антонина передала латвийским спецслужбам фотографию Денисенко через интернет и подтвердила, что он действующий сотрудник ФСБ», — подчёркивал он.

Позднее «Коммерсантъ» писал, что в деле появился второй эпизод, который касается передачи супругами документов с грифом «секретно», якобы полученных Антонцом во время работы юристом в Министерстве экономики Калининградской области.