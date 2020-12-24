Супругов из Калининграда, обвиняемых в раскрытии личности сотрудника ФСБ на свадьбе, приговорили к 12 и 13 годам колонии по делу о госизмене

Калининградский областной суд приговорил супружескую пару Константина Антонца и Антонину Зимину, которых обвиняли в госизмене, к 12 и 13 годам лишения свободы, со ссылкой на отца Зиминой пишет ТАСС.

Зимина будет отбывать наказание в колонии общего режима, Антонец — строгого режима, вину они не признали. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Антонец получил 12,5 лет колонии, супругов также обязали выплатить по 100 тысяч рублей в качестве штрафа. Официально материалы дела не раскрывались.

Прокуратура попросила приговорить Антонину Зимину и Константина Антонца, обвиняемых по делу о госизмене, к 14 годам колонии общего режима и 13 годам колонии строгого режима соответственно.

Антонина Зимина — эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, Константин Антонец — бывший юрист регионального министерства экономики. «Коммерсантъ» сообщал, что их обвиняют в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, который незадолго до этого был у них на свадьбе: они якобы переслали представителям разведки Латвии фотографию силовика, указав его звание и должность. Кроме того, по версии следствия, супруги передали разведке Латвии секретный документ, связанный с особой экономической зоной Калининграда, который был получен Антонцем во время работы в министерстве.

Защита утверждает, что сотрудник ФСБ во время свадьбы «был нетрезв и сам охотно рассказывал гостям о своей службе».