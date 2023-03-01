Жители Свердловской области в 2022 году заплатили штрафы на сумму более 83,5 млн рублей

В 2022 году суды Свердловской области привлекли к административной ответственности более 17,5 тысячи человек и назначили штрафы на сумму свыше 83,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального суда.

В ведомстве уточнили, что больше половины правонарушений были связаны с несоблюдением общественного порядка, их около 10 тысяч. Кроме того, за 2022 год было рассмотрено более 3 тысяч дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранных граждан. Также в отношении 2 тысяч иностранцев были приняты решения об административном выдворении за пределы России.

За невыполнение требований полицейских к административной ответственности привлекли почти 2,5 тысячи лиц. За грубые нарушения правил дорожного движения были оштрафованы около 600 граждан.