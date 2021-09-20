Жители севера Свердловской области попросили продлить до них маршрут «Ласточки»

Жители северных городов и посёлков Свердловской области требуют продлить маршрут «Ласточки» Екатеринбург — Серов, так как отдалённые населённые пункты находятся в «транспортной блокаде», пишет Znak.com.

На сайте Change.org опубликована петиция, в которой её автор Владислав Завальнюк просит продлить маршрут скоростного поезда до станции Бокситы (посёлок под Североуральском) с остановками в пункте Краснотурьинская и на станции Лесная Волчанка.

«С 2013 года жители северных городов Свердловской области (Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Североуральск) находятся в транспортной блокаде. Железнодорожное сообщение с Екатеринбургом отсутствует. Единственный вид транспорта — это междугородный автобус, что не всегда удобно, особенно пенсионерам», — сказано в петиции.

На данный момент под инициативой подписались 122 человека. Как пишет серовское издание «Глобус», Владислав Завальнюк уже проводил опрос среди жителей северных городов и посёлков: за продление маршрута скоростного поезда высказались 70% из опрошенных 400 человек.