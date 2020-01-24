Общество

Жители Приречного района Нижнего Тагила не останутся без общественного транспорта 

24.01.2020 16:37
Жители Приречного района Нижнего Тагила не останутся без общественного транспорта 

Тагильчанам, проживающим на Красном Камне (остановки «Приречный район», «Дом книги»), оставят привычные маршруты после внедрения новой сети общественного транспорта. Об этом сегодня, 24 января, на брифинге в администрации города сообщили представители компаний-перевозчиков.

Напомним, с 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле будет действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта. Согласно первоначально разработанной схеме, ликвидировались маршруты № 20 и 21, которые проезжали по улице Победы от Пархоменко до Красноармейской. Планировалось, что маршрутки пойдут в объезд по улицам Жуковского и Ермака. После наплыва жалоб на сайте администрации и непосредственно перевозчикам было решено пересмотреть вопрос обеспечения общественным транспортом жителей микрорайона.  

«Мы нашли несколько проблемных точек, поняли, что совершили некий просчёт в построении маршрутов, и с управлением городским хозяйством обсудили этот вопрос и решили, что часть маршрутов, которые были в плане закрытия, остаются, говорит директор ООО “СТК “Строитель-Т” Антон Сащенко. Речь идёт о маршрутах № 20 и № 21. Изначально планировалось вместо них запустить маршруты № 30 и № 4, которые следовали бы по кольцу с вокзала через Лебяжку, чтобы ликвидировать № 11, идущий с Лебяжки до вокзала. Получилось, что жители Приречного района остались без транспорта. Поэтому мы разделили автопарк № 30 и № 4 пополам часть будет проходить через Лебяжку (маршрут № 4л), а часть (№ 4 и № 20) через остановки “Приречный район” и “Дом книги”».

Начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев заверил, что все обращения граждан по вопросам новой маршрутной сети не останутся без внимания и будут учитываться в дальнейшем.

Со схемами изменённых маршрутов можно ознакомиться здесь. Задать вопросы перевозчикам можно по телефонам: 8 (3435) 47-89-98, 48-84-06, 8 (912) 260-83-55 (Вагонка).

Copyright
Telegram mstrok.ru