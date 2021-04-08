Жители посёлков под Верхней Пышмой собирают подписи против вырубки 15 гектаров леса ради карьера

Жители посёлков Исеть и Сагра под Верхней Пышмой выступили против вырубки 15 гектаров леса и разработки нового гранитного карьера, пишет Znak.com. На сайте «Российской общественной инициативы» опубликована петиция против уничтожения леса и загрязнения окружающей среды, которое, по мнению жителей, может принести с собой строительство ещё одного карьера.

«По данным, полученным из администрации (и фактически вырубка уже началась), за посёлком будет вырублено 15,7 га леса, и это находится в месте, где с обеих сторон ведётся разработка карьеров!» — подчёркивают авторы петиции.

Лес, который собираются вырубать, находится всего в километре от природного памятника — скалы Петра Гронского — и, соотвественно, от особо охраняемой природной территории. Кроме того, жители посёлка Исеть опасаются, что они начнут дышать пылью из-за того, что гранит добывают взрывным способом. Два других гранитных карьера, которые тоже располагаются не очень далеко от населённых пунктов, доставляют и другие неудобства: от взрывов трясутся дома, по фундаментам зданий часто расползаются трещины.

Поддержать петицию можно в течение года — до 3 апреля 2022 года.

Активисты посёлков уже пожаловались в администрацию Пышминского городского округа и Министерство природных ресурсов Свердловской области и получили от чиновников ответы: предварительно все необходимые исследования местности проведены, риски учтены, разработка карьера разрешена, на это уже выдана лицензия.