Жители общежития под Нижним Тагилом судятся из-за унитаза на кухне

Жильцы цокольного этажа дома № 1 по улице Юбилейной в селе Николо–Павловское через суд пытаются вернуть себе право пользоваться общим туалетом. 6 апреля 2019 года собственники двух комнат супруги Сергей и Мария Дудко установили дверь возле санузла и ограничили к нему доступ. По словам жильцов, 13 взрослых и пятеро детей остались без туалета, но Дудко уверяют, что общим туалетом постоянно пользовались не более трёх человек. Управляющая компания была вынуждена в экстренном порядке смонтировать унитаз на общей кухне, где он стоит до сих пор. Когда полицейская проверка нарушений закона не выявила, поскольку Дудко смогли предоставить все необходимые документы на собственность и перепланировку, жители дома обратились в суд. Сегодня, 27 июня, в Пригородном суде Нижнего Тагила прошло первое заседание по существу. В качестве истцов выступили представитель ущемлённых жильцов хозяйка одной из квартир Светлана Шайхлисламова и директор управляющей компании «ЭкоДом» Лариса Шупило. Они просят признать перепланировку незаконной и убрать дверь.

Красной чертой указана дверь, которую установила семья Дудко

В качестве специалиста ответчики пригласили руководителя «Проектно-геодезической компании» Анну Корякову, которая занималась документацией по перепланировке квартиры Дудко. По словам инженера, вся документация об изменении внутренней планировки квартиры выполнена в строгом соответствии с действующим законодательством и санитарными нормами, по которым в каждой квартире должен иметься отдельный санузел. Все изменения зарегистрированы в БТИ Пригородного района. Также суду был предоставлен датированный 1972 годом (год постройки дома. — Прим. ред.) план цокольного этажа, когда в нём располагались стандартные квартиры с отдельными туалетами. Позже цоколь был отдан под манёвренный жилой фонд совхозу «Николо-Павловский» и ещё в советское время переделан под общежитие коридорного типа на 14 комнат с общим санузлом. Корякова пояснила сторонам и суду, что перепланировка стандартных двухкомнатных квартир в отдельные комнаты, скорее всего, была сделана с нарушениями, которые и послужили поводом для споров.

«Самым эффективным и быстрым способом разрешения проблемы является установка стенок, огораживающих унитаз, установленный на кухне, — считает Корякова. — Также необходимо заменить слив трубой большего диаметра, чтобы не было засоров. Но этим всем должна заниматься управляющая организация и администрация».

По ходатайству истца на следующее слушание, которое состоится 7 августа, в качестве свидетелей будут приглашены представители администрации Горноуральского городского округа и Пригородного БТИ. Также суд попросил представителя управляющей компании по возможности разыскать для дачи пояснений сотрудников совхоза «Николо-Павловский», которые в те годы занимались распределением жилья и перепланировкой дома.