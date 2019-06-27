Общество

Жители общежития под Нижним Тагилом судятся из-за унитаза на кухне

27.06.2019 15:49
Жители общежития под Нижним Тагилом судятся из-за унитаза на кухне

Жильцы цокольного этажа дома № 1 по улице Юбилейной в селе Николо–Павловское через суд пытаются вернуть себе право пользоваться общим туалетом. 6 апреля 2019 года собственники двух комнат супруги Сергей и Мария Дудко установили дверь возле санузла и ограничили к нему доступ. По словам жильцов, 13 взрослых и пятеро детей остались без туалета, но Дудко уверяют, что общим туалетом постоянно пользовались не более трёх человек. Управляющая компания была вынуждена в экстренном порядке смонтировать унитаз на общей кухне, где он стоит до сих пор. Когда полицейская проверка нарушений закона не выявила, поскольку Дудко смогли предоставить все необходимые документы на собственность и перепланировку, жители дома обратились в суд. Сегодня, 27 июня, в Пригородном суде Нижнего Тагила прошло первое заседание по существу. В качестве истцов выступили представитель ущемлённых жильцов хозяйка одной из квартир Светлана Шайхлисламова и директор управляющей компании «ЭкоДом» Лариса Шупило. Они просят признать перепланировку незаконной и убрать дверь.

Красной чертой указана дверь, которую установила семья Дудко

В качестве специалиста ответчики пригласили руководителя «Проектно-геодезической компании» Анну Корякову, которая занималась документацией по перепланировке квартиры Дудко. По словам инженера, вся документация об изменении внутренней планировки квартиры выполнена в строгом соответствии с действующим законодательством и санитарными нормами, по которым в каждой квартире должен иметься отдельный санузел. Все изменения зарегистрированы в БТИ Пригородного района. Также суду был предоставлен датированный 1972 годом (год постройки дома. — Прим. ред.) план цокольного этажа, когда в нём располагались стандартные квартиры с отдельными туалетами. Позже цоколь был отдан под манёвренный жилой фонд совхозу «Николо-Павловский» и ещё в советское время переделан под общежитие коридорного типа на 14 комнат с общим санузлом. Корякова пояснила сторонам и суду, что перепланировка стандартных двухкомнатных квартир в отдельные комнаты, скорее всего, была сделана с нарушениями, которые и послужили поводом для споров.

«Самым эффективным и быстрым способом разрешения проблемы является установка стенок, огораживающих унитаз, установленный на кухне, считает Корякова. Также необходимо заменить слив трубой большего диаметра, чтобы не было засоров. Но этим всем должна заниматься управляющая организация и администрация».

По ходатайству истца на следующее слушание, которое состоится 7 августа, в качестве свидетелей будут приглашены представители администрации Горноуральского городского округа и Пригородного БТИ. Также суд попросил представителя управляющей компании по возможности разыскать для дачи пояснений сотрудников совхоза «Николо-Павловский», которые в те годы занимались распределением жилья и перепланировкой дома.

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