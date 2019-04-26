«Теперь унитаз стоит на общей кухне». Жителей дома в селе под Нижним Тагилом оставили без единственного туалета

В доме на улице Юбилейной в селе Николо-Павловское 18 соседей остались без туалета из-за того, что одна из семей перекрыла доступ к местам общего пользования, пишет «Областная газета».

В начале апреля супруги, владеющие двумя комнатами на цокольном этаже, предупредили соседей, что доступ в санузел прекращается, а на следующее утро жители цокольного этажа обнаружили запертую дверь в единственный туалет. На лестничной площадке были сложены два демонтированных унитаза. 13 взрослых и пятеро детей остались без туалета.

Управкомпания «ЭкоДом», не имея полномочий на демонтаж поставленной жильцами двери, привлекла к делу полицию и чиновников. Жителям, лишённым уборной, пришлось днём посещать родственников или платный туалет в торговом центре.

Семья, установившая двери, апеллирует к единственному поэтажному плану, на котором их комнаты с кухней и туалетом — единая квартира № 45, но с этим не согласны ни управкомпания, ни соседи.

«Территория общего пользования — бывшая кухня. Ванная и туалет, составляющие 14 квадратных метров, сейчас заблокированы. Семейная пара предъявила документы на собственность только по двум комнатам. Следовательно, это самоуправство. Готовим документы и 29 апреля будем обращаться в суд. Дело не только в захвате территории общего пользования, но и в угрозе здоровью жильцов», — сообщила директор УК Лариса Шупило.

Осмотрев общие помещения на этаже — душевую и кухню, — жители и представители УК сделали вывод, что унитаз войдёт только на кухне, где его и установили как временную меру.