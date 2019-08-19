Жители Нижнего Тагила жалуются на невывоз мусора из контейнеров и крыс «размером с кошку»

Тагильчане жалуются на невывоз мусора из контейнеров в Дзержинском районе. Жители дома № 33 по улице Орджоникидзе сообщают о том, что в их квартале на шесть зданий установлено всего два бака под твёрдые коммунальные отходы. Во дворе уже «бегают крысы размером с кошку», пишут тагильчане на официальном сайте Нижнего Тагила в рубрике «Городской контроль».

«За всё это лично я плачу 850 рублей. Хотелось бы знать, на что идут мои деньги и можно ли разобраться с этой проблемой?» — пишет один из жителей дома № 33 по улице Орджоникидзе.

«Проблема с вывозом мусора во втором подъезде, — жалуется уже житель дома № 15 по Октябрьскому проспекту. — Мусоропровод переполнен, пакеты с мусором при уборке складируются под лестничной клеткой, продолжительное время там хранятся. Стойкий неприятный запах гниющих пищевых отходов в подъезде».

Ранее тагильчане жаловались на скопление большого количества отходов на Рогожинском и Северном кладбищах, а также на нехватку баков для ТКО на Юности, 3.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля.