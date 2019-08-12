В свердловском правительстве объяснили проблемы с вывозом мусора в одном из районов Нижнего Тагила

В правительстве Свердловской области объяснили, почему в одном из дворов на Вые четыре дня не вывозили мусор с контейнерной площадки. Почти неделю отходы растаскивались собаками и бомжами, в результате чего дворовая территория возле дома № 9 на улице Черных превратилась в одну большую свалку. Проблемы оказались временными и возникли из-за дорожного ремонта. Об этом на странице АН «Между строк» в Facebook сообщил начальник управления информационного сопровождения Сергей Симаков.

«Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, по улице Черных вывоз мусора изначально был осложнён из-за ремонта дорожного покрытия проезда. Спецтехника не могла подъехать к месту назначения. Как только дорожные работы завершились, регоператор оперативно направил на место мусоровоз для вывоза мусора и уборки прилегающей территории. Сейчас там мусора нет», — написал Симаков.

Жители Нижнего Тагила периодически сообщают о невывозе мусора с контейнерных площадок на официальном сайте муниципалитета в разделе «Городской контроль». Сейчас, например, они жалуются на скопления большого количества отходов на Рогожинском и Северном кладбищах, а также на нехватку баков для ТКО на Юности, 3.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля.