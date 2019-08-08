Жители Нижнего Тагила снова жалуются на невывоз мусора и свалки в лесах и на кладбищах

Жители Нижнего Тагила снова жалуются в соцсетях и на официальном сайте города на невывоз мусора из дворов, а также незаконные помойки в лесах и на кладбищах. Проблемы с вывозом отходов образовались в том числе на Вые. По информации тагильчан, мусор из контейнеров возле дома № 9 на улице Черных не вывозился 4 дня. Всё это время отходы растаскивались собаками и бомжами, в результате чего дворовая территория превратилась в одну большую свалку.

Большое количество строительного мусора скопилось в лесах в районе микрорайона Старатель, сообщают подписчики группы «Чёрный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».

Жалуются тагильчане также на свалку на Рогожинском кладбище и на мусор, валяющийся недалеко от ДК «Юбилейный» и в лесах посёлка Запрудный.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля.