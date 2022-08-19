Жители Нижнего Тагила жалуются на дефицит вакцин от коронавируса 

Жители Нижнего Тагила пожаловались на дефицит вакцин от коронавируса в поликлиниках. Как рассказала АН «Между строк» жительница Гальянки Анна, на этой неделе она пришла на прививку в поликлинику на улице Дружинина, 53, но медперсонал сообщил, что вакцины нет.

«В будний день в 10:30 пришла в свою поликлинику на Гальянке, а вакцина от ковида уже закончилась. На вопрос, когда можно будет пройти ревакцинацию, врачи развели руками и предложили звонить в колл-центр, узнавать. Я же предварительно звонила в нашу поликлинику с просьбой, чтобы меня записали на прививку, но мне ответили: приходите без записи, вакцины достаточно. На деле же всё оказалось не так», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Алёна.

При этом в социальных сетях Министерства здравоохранения Свердловской области появляются посты о доступности вакцины во всех медицинских учреждениях области. В городских больницах АН «Между строк» рассказали, что вакцина в Нижнем Тагиле есть, но из-за возросшего спроса в некоторых поликлиниках она быстро заканчивается.

Так, в городской поликлинике № 4, к которой относится поликлиника на Дружинина, где пыталась привиться наша читательница, вакцина появится в выходные. Как сообщают в медучреждении, в понедельник была привезена партия в количестве 400 доз, которая быстро закончилась из-за ажиотажа среди пациентов.

Поставить прививку от COVID-19 жители Гальянки могут ежедневно с 8:00 до 19:00 в поликлинике № 4 на улице Новострой, 24, предварительно записавшись.

В поликлинике Демидовской городской больницы также наблюдается большой спрос на вакцины от ковида, особенно в утренние часы. Записаться на прививку можно на специальном портале либо прийти без записи с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Сейчас в медучреждении имеется более 1000 доз каждого компонента вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

На Вагонке в поликлинике городской больницы № 1 можно поставить двухкомпонентную вакцину «Спутник V». В учреждении говорят, что у них проблем с количеством препаратов нет. Привиться здесь можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в выходные дни — с 8:00 до 15:00. Также медики советуют вакцинироваться беременным женщинам, сделать это можно в поликлинике ГБ № 1 на втором этаже с понедельника по пятницу с 11:00 до 12:00 после консультации терапевта в 227-м кабинете женской консультации.

В начале августа, спустя два месяца после отмены масочного режима в Свердловской области, Роспотребнадзор выпустил рекомендацию по ношению масок в людных местах и общественном транспорте. После этого медицинские учреждения обязали усилить контроль за масочным режимом.