Жители Нижнего Тагила задолжали по штрафам от полиции более 11 млн рублей

В Нижнем Тагиле жители задолжали уже более 11 млн рублей по штрафам, наложенным правоохранительными органами за административные правонарушения. Сотрудники полиции намерены взыскать все недополученные средства с 9,5 тысячи тагильчан. Для этого они проведут на неделе специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

По законодательству штраф должен быть оплачен через 10 дней после вынесения соответствующего постановления. В противном случае должника могут привлечь к административной ответственности и отправить за решётку на 15 суток или на обязательные работы. Кроме того, у неплательщика могут возникнуть проблемы при перемещении по территории России или вылете за границу.