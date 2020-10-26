Жители Нижнего Тагила смогут увидеть спектакли Драматического театра Саранска в ноябре

Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет в Нижнем Тагиле шесть своих спектаклей. Гастроли пройдут с 12 по 15 ноября на сцене Нижнетагильского драматического театра.

В рамках федерального проекта «Большие гастроли» артисты из Саранска покажут спектакли «Васса» по пьесе Максима Горького, «Жорж Данден, или Одураченный муж» Жана-Батиста Мольера, «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской и сказку «Поднять паруса» по мотивам пьесы Сергея Козлова. Билеты на спектакли уже в продаже — их можно приобрести в кассах или онлайн на сайте Нижнетагильского драматического театра в разделе «Афиша ноября».

Тагильские артисты представят в Саранске свой музыкальный хит «Ханума», спектакль «Дикое счастье» по пьесе Олега Богаева, комедию Рея Куни «Клинический случай» и мюзикл «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака, рассказали в театре.

По словам руководителя программы Елены Булуковой, межрегиональная карта «Больших гастролей» охватывает всю страну, объединяет театры от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки и формирует современный ландшафт единого культурного пространства России.

В 2019 году 70 регионов России приняли 115 театров — участников межрегиональной программы «Большие гастроли», в рамках которой состоялись 758 показов спектаклей. В октябре 2019 года в рамках федерального проекта Нижнетагильский драматический театр обменялся сценами с Комсомольским-на-Амуре драматическим театром.