Жители Нижнего Тагила пожаловались в УФАС на ложное предупреждение о поверке счётчиков на воду

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга пожаловались в Свердловское УФАС на предупреждение о поверке счётчиков. Объявления с призывом пройти обязательную метрологическую поверку стали появляться в почтовых ящиках свердловчан. Авторы обращения ссылаются на истечение срока поверки прибора учёта.

В ходе проверки выяснилось, что внешне листовки похожи на платёжный документ, так как в них содержатся ссылки на нормативные правовые акты и таблицы с расчётами платы, однако уведомления всё же являются рекламными брошюрами. А номера, указанные на лжепредупреждениях, зарегистрированы в Карелии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, для проведения поверки или замены прибора учёта нужно удостовериться в истечении указанных сроков, проверив их по паспорту и акту о введении прибора учёта в эксплуатацию. Кроме того, информация об истечении межповерочного интервала прибора учёта указывается в квитанциях. Также Свердловское УФАС уведомляет, что при поступлении рекламных листовок о метрологической поверке приборов учёта водоснабжения с номерами 8 (343) 271-39-71 (Екатеринбург) и 8 (3435) 37-00-77 (Нижний Тагил) необходимо направить заявление в Карельское УФАС России на электронную почту to10@fas.gov.ru.