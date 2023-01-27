Жители Нижнего Тагила отдали мошенникам в 2022 году 150 млн рублей. В полиции подвели итоги за прошедший год

За 2022 год в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе было раскрыто более 3 тысяч преступлений. Об этом городским депутатам рассказал главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров. На 4,5% снизилось число умышленных убийств (зафиксировано 21 преступление за год), на 24% — количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также на 44% снизилось число разбоев, грабежей и краж, в том числе квартирных.

«Сегодня можно говорить о позитивной динамике раскрытия целого ряда преступлений, представляющих наибольшую социальную значимость и общественный резонанс: это убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилования, разбои и кражи автомобилей. Нами достигнута их 100% раскрываемость. В советское время такого не было. При тесном взаимодействии с коллегами из Следственного комитета и иных силовых ведомств раскрыт ряд тяжких преступлений, получивших широкий общественный резонанс», — заявил полицейский.

Ибрагим Абдулкадыров отметил, что в 2022 году раскрыто 114 преступлений прошлых лет, почти 30 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. За год сотрудники розыскного отдела установили местонахождение 47 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда, а также более 40 человек, пропавших без вести.

По противодействию преступлениям в сфере экономики в 2022 году сотрудниками полиции выявлено 11 правонарушений, связанных с хищениями бюджетных средств. Пресечено 19 коррупционных преступлений, 15 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Проблемной темой, по словам начальника МУ МВД «Нижнетагильское», остаётся незаконный оборот наркотиков. За год было изъято более 4 кг наркотических средств, к уголовной ответственности привлечены 318 лиц, в том числе 86 наркосбытчиков. Также в городе прекращена деятельность пяти притонов для употребления наркотиков.

В отношении так называемых дистанционных преступлений главный полицейский отметил, что сложность их раскрытия очевидна. Тем не менее возросло количество предварительно расследованных деяний (всего 466), а также улучшилась их раскрываемость на 3,3%. Как правило, преступники находятся в других странах: Украине, Казахстане, Прибалтике, Германии.

«Профилактика данных преступлений является одним из ключевых направлений нашей работы. Люди легко расстаются с деньгами. Когда совершают преступления их внуки, дети, родственники, а мы говорим, что есть смягчающие обстоятельства, возместите ущерб, они не могут найти деньги. А мошенникам легко отдают средства. В прошлом году жители Тагила отдали мошенникам 150 млн рублей, когда в 2021-м было 104 млн рублей», — рассказал Ибрагим Абдулкадыров.