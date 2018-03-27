Жители Нижнего Тагила начали нести цветы и игрушки к народному мемориалу по погибшим в Кемерове

Тагильчане начали нести цветы и игрушки в память о погибших на Кузбассе к статуе «Семья» в Театральном сквере, передаёт корреспондент АН «Между строк». Напомним, создать народный мемориал предложили администраторы крупнейшего городского паблика в соцсети «ВКонтакте» «Типичный тагильчанин».

«О мемориале я узнала от знакомых. Они тоже собираются прийти сегодня к скульптуре "Семья". Это ужасная трагедия, которая может произойти с каждым и в каждом городе. Виноваты в ней местные чиновники, которые допустили все эти многочисленные нарушения. Я считаю, что вообще нельзя организовывать кинотеатры и детские развлекательные площадки выше второго этажа», — сказала АН «Между строк» пенсионерка Вера Смолина, одной из первых возложившая цветы к тагильскому мемориалу.

25-летний диспетчер МЧС Дмитрий Павлов узнал о появившемся в Нижнем Тагиле мемориале из соцсетей.

«Произошедшее в Кемерове — ужасная трагедия. Случиться такое могло везде. Последние дни мне очень неспокойно, особенно я переживаю за своего младшего брата, которому 15 лет. Сложно его теперь отпускать одного куда-то», — говорит Дмитрий.

25 марта в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство из них находились в кинотеатре и задохнулись от дыма. По какой-то причине двери зала оказались после начала сеанса запертыми, персонал на помощь умирающим женщинам и детям не пришёл. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время будет решён вопрос об аресте подозреваемых.

Спустя два дня после трагедии президент Владимир Путин посетил Кузбасс и пообещал наказать всех виновных в гибели людей. Завтра, 28 марта, в России объявлен национальный траур. Ещё до решения президента траур объявили несколько областей, а также Екатеринбург. Во многих городах жители собираются на акции памяти, несут цветы и игрушки к мемориалам. В Нижнем Тагиле начали отменять культурные и развлекательные мероприятия.