Тагильские учреждения культуры отменили торжества к профессиональным праздникам из-за трагедии в Кемерове. Филармония сегодня даст траурный классический концерт

В Нижнем Тагиле учреждения культуры отменили все празднования Всемирного дня театра в связи с гибелью 64 человек, в том числе 41 ребёнка, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Как рассказала АН «Между строк» директор Нижнетагильской филармонии Анна Горнакова, накануне глава города Сергей Носов дал распоряжение отменить торжественный вечер, посвящённый Дню работника культуры.

«Торжественное собрание было отменено по личному распоряжению мэра города. Отказали столичным артистам, но они, разумеется, всё поняли и согласились с нашим решением. Сегодня в филармонии будет концерт, но никакого веселья там не планируется. Будет Моцарт, академический концерт, который мы обязательно начнём с минуты молчания. Организуем мемориал, куда наши зрители могут возложить цветы в память о жертвах трагедии в Кемерове», — прокомментировала Анна Горнакова.

Отметим, что в Екатеринбурге, несмотря на ЧП в Кемерове, в понедельник провели празднование Дня работника культуры.

Руководитель отдела развития Нижнетагильского драмтеатра Елена Боярская заявила, что сегодня в театре не планировалось каких-то официальных мероприятий. Тем не менее труппа решила отказаться от любых торжеств по поводу Дня театра.

«Большого праздника не планировалось. Но и уютных междусобойчиков с добрыми поздравлениями не будет», — говорит Боярская.

Завтра в театре должен состояться комедийный спектакль «Тартюф» по пьесе Мольера. По словам Елены Боярской, решение по нему пока не принято, но если в стране будет объявлен общенациональный траур, он будет точно отменён.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, с которым спасатели боролись почти 20 часов. В одном из залов кинотеатра оказались закрытыми десятки взрослых и детей, смотревших мультфильм. Люди звонили родственникам и прощались с ними, задыхаясь от дыма. На сегодняшний день известно о 64 погибших, 41 из которых дети.

Жители Кемерова не верят в официальные цифры и считают, что власти скрывают точные данные о количестве погибших. В соцсетях распространяется информация, что погибших могло быть более 300. Сегодня утром тысячи кемеровчан вышли на несогласованный митинг к зданию администрации с требованием ответов от чиновников. Акция продолжается до сих пор, с людьми общается мэр города и вице-губернатор. Губернатор Аман Тулеев, отставки которого требуют горожане, и находящийся на Кузбассе президент Владимир Путин перед людьми не появились, хотя протестующие требовали их к ответу. В начале акции родственники погибших создали инициативную группу, которая посетила морги и другие объекты, чтобы посчитать тела погибших. Активисты подтвердили цифры властей, но многие участники митинга им не поверили. Тулеев заявил, что на площадь вышли не родственники погибших, а «бузотёры».

Общенациональный траур по погибшим в Кемерове не объявлен Владимиром Путиным до сих пор, хотя несколько регионов сделали это самостоятельно. Траур в Екатеринбурге объявил мэр города Евгений Ройзман.