Жители Нижнего Тагила могут снимать наличные на кассах АЗС

Клиенты некоторых автозаправочных станций в Нижнем Тагиле могут при необходимости на кассе снять наличные со своей банковской карты, сообщает пресс-служба Уральского управления Банка России.

В Нижнем Тагиле снять наличные на кассе заправки пока можно на трёх заправках по адресам: улица Фестивальная, 13, Черноисточинское шоссе, 64г и Свердловское шоссе, 14. Возможность снятия наличных на кассе также предоставляют некоторые АЗС в Белоярском, Режевском городских округах, городах Верхняя Пышма, Первоуральск и Каменск-Уральский.

Услуга кэшаут предполагает, что покупатель может снять наличные деньги на кассе магазина, используя свою банковскую карту. По статистике, средняя сумма такой операции составляет около 1200 рублей. Обязательное условие — совершение покупки. Как правило, торгово-сервисные предприятия, предоставляющие услугу, размещают на видном месте специальные наклейки.

«В крупных городах наличие банкомата или отделения банка в шаговой доступности стало привычным. Но есть территории, где банкам экономически невыгодно содержать свою инфраструктуру: это поселения с небольшим количеством жителей или торговые точки, расположенные вне населённых пунктов, например на автомагистралях. В таких местах важно, чтобы у людей была возможность снять наличные деньги», – отметила начальник Управления платёжных систем и расчётов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

В Свердловской области с 2019 года реализуется проект по повышению доступности финансовых услуг. Его цель — обеспечить доступ к базовым платёжным услугам каждого жителя региона вне зависимости от места проживания. В реализации проекта участвуют Уральское главное управление Банка России, правительство Свердловской области, Почта России, кредитные организации и операторы связи.