Жители микрорайона Пырловка Нижнего Тагила 10 лет жалуются на непроходимые дороги (ВИДЕО)

С наступлением весны в микрорайоне Пырловка Нижнего Тагила началась очередная распутица, мешающая как жителям района, так и машинам специальных служб. Дорог и освещения в Пырловке не было с момента основания микрорайона.

В администрации города людей просят потерпеть: в 2021 году должно пройти межевание линейных сооружений. После второго квартала 2021 года приступят к выполнению проектно-сметной документации, обещает начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Полноценную дорожную сеть жители Пырловки ждут 10 лет, с момента постройки микрорайона. Местные жители, уставшие ждать, обратились в прокуратуру. В ведомстве заявляют, что если нарушения будут выявлены, то ответственных лиц может ждать административная или даже уголовная ответственность.