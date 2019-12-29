Жители Красноуральска провели трое суток без водоснабжения

Жители Красноуральска Свердловской области остались на трое суток без водоснабжения из-за аварии на водоводе. 29 декабря администрация города официально заявила, что восстановительные работы завершены, однако горожане жалуются в соцсетях, что воды по-прежнему нет.

По данным пресс-службы мэрии Красноуральска, 27 декабря коммунальные службы проводили плановые ремонтные работы на водоводе, на следующий день они выявили серьёзные нарушения в работе запорной арматуры.

«С целью бесперебойного обеспечения города водоснабжением было принято решение о замене запорной арматуры. В связи с чем 28 декабря снижено давление подачи воды и продолжены работы. Окончание работ планируется 28 декабря до 23:00, подача воды будет возобновлена в полном режиме к 02:00 29 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

В паблике «Где-то в Красноуральске» во «ВКонтакте» местные жители пишут, что в некоторых домах вода до сих пор не появилась. Также красноуральцы пожаловались, что в течение трёх дней отсутствия водоснабжения не был организован подвоз воды, а в магазинах заканчивается бутилированная вода. Одна из горожанок даже написала, что ей приходится «топить снег».

Днём 29 декабря на сайте горадминистрации появилось сообщение, что опоздание вызвано необходимостью провести дополнительные ремонтные работы на станции подъёма воды.