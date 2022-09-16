Жители Качканара, опоздавшие по делам в Екатеринбург из-за отмены «Ласточки», будут судиться с СвЖД 

Жители Качканара готовят коллективный иск на Свердловскую железную дорогу из-за отмены «Ласточки» до Екатеринбурга, которая начала курсировать между городами в начале сентября. Как сообщает URA.RU, качканарцы приобрели билеты на ночной рейс электропоезда 15 сентября, но в назначенное время он не приехал.

Люди были вынуждены два часа добираться на автобусе до вокзала Нижнего Тагила, а после больше часа ждать следующую «Ласточку» до Екатеринбурга. Многие опоздали на приём в больницу, на самолёт или дальнейший поезд.

«В связи с необходимостью выполнения путевых работ в ночь на 15 сентября был организован перерыв в движении поездов. Пассажиров, которые купили билеты заранее, доставили до Нижнего Тагила автобусом, далее они следовали на другой “Ласточке”. СвЖД приносит пассажирам извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку о нарушении законодательства по защите прав потребителей, на данный момент выясняются детали и причины ситуации.

В конце августа власти Свердловской области анонсировали запуск скоростного электропоезда «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар в обоих направлениях, который будет курсировать каждый день. Теперь жители Качканара, Кушвы и посёлка Баранчинского смогут добираться до Нижнего Тагила, Екатеринбурга и аэропорта Кольцово без дополнительных пересадок.