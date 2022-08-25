С сентября на «Ласточке» можно будет уехать из Нижнего Тагила в Качканар

Власти Свердловской области анонсировали запуск скоростного электропоезда «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар в обоих направлениях. Отправиться в поездку можно будет уже с 2 сентября, сообщают в пресс-службе Свердловской железной дороги. Время в пути на маршруте Качканар — Нижний Тагил составит не более 1 часа 40 минут с учётом остановок. Теперь жители Качканара, Кушвы и посёлка Баранчинского смогут добираться до Нижнего Тагила, Екатеринбурга и аэропорта Кольцово без пересадок. Электрички будут курсировать каждый день.

В оба направления Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар будут курсировать три электрички. И одна «Ласточка» — в оба направления по маршруту аэропорт Кольцово — Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар.

Стоимость билета в зависимости от выбранного маршрута будет варьироваться от 320 до 580 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу будет стоить 320 рублей. При этом в АО «Свердловская пригородная компания» отмечают, что все виды льгот сохраняются. Кроме того, ранее областное правительство отмечало, что в планах — строительство высокой пассажирской платформы на железнодорожной станции Качканар.