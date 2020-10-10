Жители Екатеринбурга вышли с пикетами из-за обещания Путина дать Лукашенко 1,5 млрд долларов

В Екатеринбурге вечером 10 октября проходит серия одиночных пикетов возле памятника Ленину на площади 1905 года. Поводом для акции послужило обещание президента РФ Владимира Путина выдать главе Беларуси Александру Лукашенко кредит в размере 1,5 млрд долларов.

«Я хочу донести, что мы спонсируем диктатора. Мы Лукашенко денег дали не на картошку семенную. За эти деньги будут избивать мирных митингующих Беларуси. Мне это не нравится. Я плачу налоги, и они уходят на такие цели», — заявила E1.ru одна из пикетчиц.

К месту проведения акции подъехали правоохранители и попросили собравшихся разойтись, поскольку мероприятие не согласовано.

Напомним, в ходе встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла 14 сентября в Сочи, российский лидер заявил, что РФ предоставит Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.