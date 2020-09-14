Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов

В ходе встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла 14 сентября в Сочи, российский лидер заявил, что РФ предоставит Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.
«Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне», — цитирует заявление Путина ТАСС.
Во время встречи российский президент также отметил, что граждане Беларуси должны сами и без давления извне разобраться в ситуации, которая возникла в их стране, и прийти к общему решению.
«После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации», — заверил президент.
Путин заявил, что считает логичным, своевременным и целесообразным предложение Лукашенко внести изменения в Конституцию Беларуси.
В конце встречи президент России сообщил, что страна привержена всем договорённостям с Беларусью, в том числе в формате Союзного государства и ОДКБ.