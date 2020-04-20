Жители Екатеринбурга устроили кибермитинг перед мэрией

Жители Екатеринбурга 20 апреля устроили кибермитинг перед зданием администрации города при помощи приложения «Яндекс.Навигатор». В нём пользователи оставляют различные комментарии с геопривязкой возле здания мэрии. На карте это смотрится как «толпа» комментаторов.

В основном горожане просят у властей ввести режим ЧС. Люди жалуются на вынужденную самоизоляцию и условия жизни, также мелькают просьбы о помощи. Многие негодуют из-за введённого сегодня ограничения на продажу спиртного. Как пишет Znak.com, среди прочего некоторые «митингующие» шутили о том, что «сейчас начнутся задержания» из-за виртуального нарушения общественного порядка.

Согласно данным приложения, несколько пользователей из Нижнего Тагила также пытались начать волну протестов, однако поддержки они не нашли.

Аналогичный кибермитинг прошёл сегодня в Ростове-на-Дону, там «толпа» собралась у здания регионального правительства. А жители Владикавказа вышли сегодня на стихийный митинг против режима самоизоляции, акция собрала несколько сотен человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».