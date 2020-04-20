Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на стихийный митинг против самоизоляции

В центре Владикавказа несколько сотен жителей города вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции, пишет «МБХ Медиа».

По оценке корреспондента издания, в акции участвуют около 500 человек, жители вышли на акцию из-за потери работы и недостатка информации по заражениям коронавирусом. Издание Readovka оценивает количество участников в 1500 человек.

На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц. В то же время к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства.

Ранее подобная акция прошла в другом городе Северной Осетии — Дигоре, на неё пришли около сотни человек. Участники утверждали, что пришли выяснить, «что на самом деле происходит, что им делать в сложившейся ситуации, кто ответит за тот ущерб, который они несут в связи с незаконным ограничением их прав и свобод». На акции был задержан один человек, на него был составлен протокол за нарушение режима самоизоляции.

В Северной Осетии на сегодня подтверждено 177 случаев коронавируса, девять человек выписаны, двое умерли.