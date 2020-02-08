Жители Екатеринбурга создали петицию против создания зоны карантина для граждан Китая в связи с эпидемией коронавируса

На портале change.org появилась петиция против создания в Екатеринбурге карантинной зоны на базе санатория «Бодрость». Адресатами прошения указаны президент Владимир Путин, правительство РФ, Роспотребнадзор и Минздрав. На момент написания заметки обращение подписали почти 1250 человек.

Автор петиции Елизавета Строповая просит перенести карантинную зону за город, поскольку санаторий «Бодрость» находится в непосредственной близости от школ и детских садов. Девушка считает, что это неподходящее место для приёма «всех заболевших коронавирусом». При этом, как ранее заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков, ни у кого из размещённых в санатории граждан КНР не выявлено признаков заболевания.

Напомним, в Екатеринбурге на Эльмаше открылась площадка для двухнедельной изоляции граждан Китая, прибывших в Россию, в целях предупреждения распространения коронавируса. Утром 7 февраля туда привезли 58 пассажиров чартерного авиарейса, прибывшего в уральскую столицу из Пекина. В санатории они проведут две недели — именно такой инкубационный период у инфекции.

Как пишет Znak.com, cсылку на петицию распространяют по родительским чатам Екатеринбурга, комментируют её в основном встревоженные матери.

Также утром 7 февраля две пенсионерки пытались не пустить в карантинную автобус с гражданами Китая. Одна из женщин перегородила машине въезд, заявив, что не допустит «китайскую заразу», но её попросили отойти, вторая осыпала приехавших проклятиями.

По состоянию на 8 февраля коронавирусом заразились 34598 человек (+3387 за сутки), умерли 723 заражённых (+86), выздоровевших — 2052 человека (+510). С подозрением на наличие вируса госпитализированы 27657 человек.