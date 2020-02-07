Павел Креков рассказал подробности эвакуации граждан КНР в зону карантина в Екатеринбурге

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал подробности о зоне карантина, организованной на территории санатория «Бодрость» в Екатеринбурге. 7 февраля туда были доставлены граждане КНР, прибывшие в Свердловскую область по рабочим визам. В изоляции они проведут ближайшие две недели.

По словам Крекова, согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации, граждане Китая, работающие на территории Свердловской области, являются «особой категорией, которая берётся под особый контроль».

«Все проверены в аэропорту, и никто из них не является носителем вируса и вообще не является заболевшим. Они просто будут находиться на карантине, для чего мы выделили специальную базу в Екатеринбурге. В течение двух недель они будут находиться там под наблюдением. Это незаболевшие люди, на что я хочу обратить внимание. И самое главное, они не из очага заражения», — заявил Креков.

Он также добавил, что россияне, летевшие в самолёте вместе с гражданами Китая, берутся под врачебный контроль на дому.

«Они не находились на территории Китайской Народной Республики, поэтому это другая степень риска — значительно более низкая. Мы считаем, что этих мер достаточно. При необходимости мы примем дополнительные», — сказал заместитель губернатора.

Всем свердловчанам, которые планировали на ближайшее время отдых в санатории «Бодрость», будут предложены альтернативные варианты — компенсации или места в других санаториях области.

Замгубернатора также сообщил, что автобусы, на которых перевозились из аэропорта граждане Китая, не являются рейсовыми и в дальнейшем не будут использованы на рейсовых перевозках.

«Мы даже в среднем пока ещё не подошли к эпидпорогу по гриппу общему, обычному. То, что касается коронавируса на территории Свердловской области, в настоящее время не зарегистрирован. Мы делаем всё возможное, необходимое для того, чтобы такого рода риски не существовали. Сейчас все города РФ работают в этом режиме, мы не исключение. Ничего страшного, необычного в этом нет. Это обычная работа для того, чтобы минимизировать риски», — резюмировал Павел Креков.

Напомним, на базе центра «Бодрость» создана площадка для двухнедельной изоляции китайцев, прибывших в Россию, в целях предупреждения распространения коронавируса. Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич пояснила, что такой центр необходим «для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем».