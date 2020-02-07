В Екатеринбурге две пенсионерки пытались не пустить в зону карантина автобус с гражданами КНР

В Екатеринбурге две пенсионерки пытались не пустить в карантинную зону на базе санатория «Бодрость» автобус с гражданами Китая, которые сегодня прилетели в Кольцово из Пекина, пишет Znak.com.

Одна из пенсионерок перегородила машине въезд, заявив, что не допустит «китайскую заразу», но её попросили отойти. Когда автобус проехал, другая пенсионерка заявила: «Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам». Женщины отказались представляться журналистам. Одна из них пояснила, что каждый день приходит к санаторию гулять, и была возмущена, что местных жителей не предупредили о карантине.

Напомним, на базе центра «Бодрость» создана площадка для двухнедельной изоляции китайцев, прибывших в Россию, в целях предупреждения распространения коронавируса. Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич пояснила, что такой центр необходим «для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем». Площадка была организована по постановлению главного государственного санитарного врача России от 31 января. Источник в администрации города пояснил, что в карантин везут только граждан Китая, потому что у россиян нет подозрений на коронавирус.

По последним данным, общее число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 31,1 тысячи человек, из них 962 находятся в тяжёлом состоянии. От коронавируса 2019-nCoV погибли уже 636 человек.