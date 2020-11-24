Жителей Свердловской области оштрафовали за «коронавирусные» нарушения на 35 млн рублей

За время пандемии суды в Свердловской области рассмотрели 23 тысячи дел о нарушении режима и выписали штрафы на общую сумму более 35 млн рублей. Об этом сегодня, 24 ноября, во время заседания регионального оперштаба сообщил вице-губернатор Азат Салихов.

«По результатам проведения контрольных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел и Министерства общественной безопасности Свердловской области составлено 39,8 тысячи протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день по результатам рассмотренных протоколов судами назначено 23,3 тысячи административных наказаний в виде штрафа на общую сумму более 35 млн рублей», — цитирует Азата Салихова портал Е1.ru.

За соблюдением правил в регионе следят Министерство общественной безопасности, полиция, Роспотребнадзор, Росгвардия и местные власти. Всего в ресторанах, магазинах и общественном транспорте области провели более 23 тысяч проверок, 3,5 тысячи из них — в Екатеринбурге.

По информации на сайте департамента информполитики Свердловской области, с начала усложнения эпидситуации в регионе специалисты провели свыше 220 тысяч профилактических бесед с уральцами. В основном проверки проходят в общественном транспорте, ресторанах, кафе, магазинах и торговых центрах.