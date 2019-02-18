Жителей Нижнего Тагила просят выбрать один из трёх парков для реконструкции в 2020 году

Мэрия Нижнего Тагила просит жителей выбрать одну из трёх общественных территорий города, которые планируется благоустроить в 2020 году. По итогам первого этапа конкурса в список финалистов вошли: Нижне-Выйский сквер по улице Верхняя Черепанова, парк Победы на ГГМ и Парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина. На официальном сайте Нижнего Тагила размещены дизайн-проекты реконструкции территорий. Любой желающий может ознакомиться с эскизами, а после — проголосовать за тот парк, который, по его мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. По данным пресс-службы мэрии, второй тур рейтингового голосования продлится до 25 февраля.

Парк, который наберёт наибольшее число голосов, благоустроят первым в 2020 году в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Другие две территории сделают исходя из объёмов областного финансирования. При этом окончательное решение по благоустройству той или иной общественной территории в Нижнем Тагиле в следующем году будет принимать областная межведомственная комиссия.

Напомним, ранее в свердловском Министерстве энергетики и ЖКХ утвердили список дворов и общественных территорий, которые благоустроят в Нижнем Тагиле в 2019 году. В него вошли дворы на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённая площадка в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. В рамках программы по формированию комфортной городской среды в Тагиле реконструируют также Пионерский сквер по улице Ильича и Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный». На все работы из областного бюджета в этом году будет выделено 217 млн рублей.