Жителей Нижнего Тагила просят выбрать место для сквера Трудовой Доблести

В Нижнем Тагиле началось голосование за место установки стелы «Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла. Место установки последнего получит название сквер Трудовой Доблести. Итоги опроса подведут 26 июля.

Для установки стелы «Город трудовой доблести» предлагается три площадки: пересечение улиц Заводской и Красногвардейской, круговое движение по проспектам Строителей и Мира и площадь у железнодорожного вокзала. На памятном знаке разместят герб муниципалитета и текст указа президента о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для размещения монумента труженикам тыла придётся выбирать между Пионерским сквером и сквером Рабочей Молодёжи напротив бывшего здания заводоуправления по проспекту Ленина, 1. Голосование проходит на официальном сайте города и на страницах мэрии в социальных сетях.

Напомним, что макет композиции, состоящей из постамента, фигур женщины и ребёнка, изготовил художник Александр Брусницын. Скульптуры женщины, держащей в руках металлургические щипцы для направления литых заготовок, и мальчика с металлической заготовкой снаряда, по задумке автора, отражают образ тагильчан, помогавших фронту в тылу. На постаменте предполагается написать названия более сорока оборонных предприятий, работавших в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны.