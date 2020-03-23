В мэрии Нижнего Тагила утвердили макет памятника труженикам тыла

В мэрии Нижнего Тагила 23 марта утвердили макет памятника труженикам тыла. В обсуждении приняли участие руководители профильных управлений, депутаты городской думы, представители музейного сообщества и подрядной организации, которая изготовит стелу.

«Создание в Нижнем Тагиле такого памятника — это дань уважения тем людям, которые приближали Победу самоотверженным трудом на наших предприятиях. Кроме того, это повод ещё раз напомнить молодёжи города о трудовой доблести народа!» — заявил мэр города Владислав Пинаев.

Скульптуры женщины, держащей в руках металлургические щипцы для направления литых заготовок, и мальчика с металлической заготовкой снаряда, по задумке художника Александра Брусницына, отражают образ тружеников тыла во время войны. Предполагается, что на стелу будут нанесены названия оборонных предприятий, работавших в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны. Высота фигур составит от 1,3 до 2,2 метра. Элементы памятника планируется изготовить методом медной выколотки из бетона, серого гранита и плитки.

При обсуждении вариантов размещения памятника участникам совещания не удалось прийти к единому мнению, где будет расположен новый культурно-исторический объект. Было принято решение, что после 12 апреля комиссия проведёт выездное совещание, в ходе которого осмотрит потенциальные локации размещения, и после этого примет решение.

Глава города Владислав Пинаев дал поручение специалистам МБУ «Тагилгражданпроект» начать проектирование объекта для его дальнейшей привязки к местности.