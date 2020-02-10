Жителей Нижнего Тагила просят придумать название для сквера возле медколледжа

Центр развития туризма просит жителей города помочь с поиском названия нового сквера в Нижнем Тагиле. Сотрудники организации готовят заявку в региональное министерство инвестиций и развития на обустройство территории по улице Горошникова в районе медицинского колледжа, проект которого носит рабочее название «Романтический сад».

Напомним, город планирует получить субсидию в размере 4 млн рублей на обустройство территории возле медколледжа. Вместо старого и неработающего технического резервуара для воды сделают светодиодный фонтан, установят скамейки с навесами от дождя, световые конструкции и клумбы. Отбор проектов в региональном министерстве инвестиций и развития начнётся с 25 февраля.

До 12 февраля от тагильчан ждут варианты названий нового сквера. Свои идеи можно отправлять на почту turizmnt@mail.ru.