В сквере у медицинского колледжа в Нижнем Тагиле появится светодиодный фонтан

Сквер возле филиала Свердловского областного медицинского колледжа благоустроят в рамках государственной программы повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года. В мэрии Нижнего Тагила уже утвердили концепцию проекта сквера, получившего рабочее название «Романтический сад». В ближайшие дни будет определён подрядчик, который займётся подготовкой эскиза.

В сквере перед медицинским колледжем со стороны улицы Горошникова планируют заменить асфальтовое покрытие, установить скамейки оригинального дизайна, навесы от дождя и большие клумбы. Технический резервуар для воды, который когда-то использовал Нижнетагильский цирк, превратят в светодиодный фонтан, который будет украшать «Романтический сад» круглый год, сообщает пресс-служба мэрии.

Также мэр Владислав Пинаев предложил организовать в новом сквере открытую Wi-Fi площадку и создать уникальную фотозону.

«Это место должно привлекать тагильчан и гостей города. Быть красивым и необычным», — считает мэр.

Сейчас Нижний Тагил готовит заявку на конкурс проектов по благоустройству объектов досуга в региональное министерство инвестиций и развития. В случае её одобрения город получит субсидию в размере 4 млн рублей. Отбор проектов в региональном министерстве начнётся 25 февраля.

Напомним, Нижний Тагил уже неоднократно получал субсидию на развитие объектов туризма. В 2016 году была обустроена площадь напротив здания по проспекту Ленина, 1. В 2017-м начались работы по благоустройству арт-квартала возле Нижнетагильского музея изобразительных искусств, смонтированы модульные конструкции у подножия Лисьей горы и на набережной Тагильского пруда. В 2018–2019 годах проводилось обустройство сада советской скульптуры на территории музея искусств, также в городе были установлены знаки туристской навигации.