Жителей Нижнего Тагила приглашают самостоятельно пробежать пять километров в традиционном забеге ЕВРАЗа

ЕВРАЗ приглашает тагильчан поучаствовать в VI онлайн-забеге «Дай пять!». Участникам предлагается готовиться к забегу под руководством профессиональных тренеров, а затем самостоятельно пробежать его в любой удобный день с 13 по 19 июля.

Для участия необходимо зарегистрироваться и пройти онлайн-курс из 16 тренировок вместе с тренерами по бегу и ОФП. Тренировки начались 22 июня и продлятся до 16 июля. Любой желающий может присоединиться к ним прямо сейчас и начать ставить свои спортивные рекорды.

Еженедельно по понедельникам и средам вместе с тренером Андреем Секирой участники онлайн-забега укрепляют мышцы и суставы, возвращая телу тонус. А по вторникам и четвергам готовятся к марафону с Григорием Секирой — изучают технику бега и правила преодоления дистанций. Расписание и план занятий доступны на сайте мероприятия.

Дистанции забега, хоть и виртуального, остались прежними — один километр для детей, пять километров для взрослых. Участникам нужно пробежать выбранную дистанцию с 13 по 19 июля на любой площадке своего города. Зафиксировать свой результат нужно в беговом трекере STRAVA, а затем разместить его на сайте забега в личном кабинете.

Обычно забег «Дай пять» проводится компаний ЕВРАЗ в мае. Благотворительный регистрационный взнос для взрослых в прошлые годы составлял 100 рублей, но спортсмены могли пожертвовать и более крупную сумму. Все собранные на мероприятии средства шли на помощь социальным учреждениям города. Поскольку в этом году спортивное событие пройдёт в режиме онлайн, участие в нём бесплатное.