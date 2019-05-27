В Нижнем Тагиле прошёл благотворительный забег «Дай пять!» (ФОТО)

В минувшее воскресенье, 26 мая, в Нижнем Тагиле прошёл пятый ежегодный благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». По информации организаторов, в спортивном мероприятии приняли участие более тысячи человек из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ивделя, Лесного, Кушвы, Качканара и Алапаевска. Компания ЕВРАЗ удвоит собранные средства, а деньги пойдут на развитие адаптивного спорта в Качканаре и Нижнем Тагиле.

В этом году участие в забеге приняли вице-мэр Вячеслав Горячкин, спикер гордумы Нижнего Тагила Алексей Пырин, депутаты Гаджи Абдулов, Константин Шведов и Денис Корякин, главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин, а также молодёжный состав волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

Лучшим среди мужчин в абсолютном зачёте с результатом 16 минут 18 секунд стал Евгений Штейников, а среди женщин (20 минут 28 секунд) — Елена Сухоносова. Награждали победителей управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.