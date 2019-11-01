Жителей Нижнего Тагила приглашают проголосовать за скверы и парки, которые благоустроят в 2021 году

Администрация Нижнего Тагила предлагает горожанам присоединиться к голосованию за парки и скверы, которые благоустроят в 2021 году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». В списке для отбора 17 общественных территорий. Победителей голосования мэрия обещает обновить в первую очередь.

Отбор общественных территорий пройдёт в два этапа. Сначала тагильчане из предложенных вариантов выберут не менее пяти лидеров. Затем определят победителей, которые войдут в муниципальный перечень формирования комфортной городской среды и смогут рассчитывать на финансирование из областного и муниципального бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый тур голосования пройдёт с 1 по 30 ноября. Отдать свой голос можно на официальном сайте мэрии, а также в сообществах администрации города в социальных сетях.

В числе претендентов — парк им. Максима Горького на Вые, сквер за ДК «Юбилейный», площадь Танкостроителей, парк культуры и отдыха НТМК. За последний объект уже взялись ученики школы № 49. В парке они проводят субботники, концерты, конкурсы и показы фильмов под открытым небом, пытаясь доказать, что «парк культуры жив».

В этом году Нижний Тагил бьёт рекорды по открытию и восстановлению парков и скверов. Ранее АН «Между строк» подготовило большой материал о том, почему городские власти столько внимания стали уделять общественным территориям и чего ещё не хватает городской среде, чтобы стать идеальной для всех возрастов и слоёв населения.