Жителей Нижнего Тагила приглашают обсудить исполнение бюджета чиновниками в 2018 году

Мэрия Нижнего Тагила назначила публичные слушания, на которых жители города смогут обсудить итоги исполнения местного бюджета за 2018 год. Мероприятие пройдёт 9 апреля с 15:00 до 17:00 в малом зале Общественно-политического центра (Ленина, 31). С 27 марта по 5 апреля в мэрии (кабинет 313) будут приниматься предложения и рекомендации участников слушаний. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначен замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Напомним, в 2018 году депутаты Нижнего Тагила по просьбам мэрии приняли десять корректировок. В течение всего финансового года чиновники неоднократно изменяли проект бюджета из-за поступающих областных субсидий, субвенций и дотаций, а также в связи с необходимостью перераспределения средств внутри управлений и отделов администрации. В итоге к концу 2018 года доходная часть увеличилась с 10,5 до 12,7 млрд рублей.