Жителей Нижнего Тагила приглашают на публичные слушания по строительству моста через Тагильский пруд

Жителей Нижнего Тагила приглашают на публичные слушания, посвящённые строительству моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры, которые состоятся через неделю, 15 ноября. Мероприятие будет проходить с 14:00 до 16:00 в зале заседаний Общественно-политического центра на пр. Ленина, 31. В ходе него планируется обсудить информацию о закупке работ по возведению перехода. При этом будет работать аудиозапись. Сама закупка состоится только в 2020 году, говорил на днях в эфире «Тагил-ТВ» вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Участие в слушаниях могут принять все заинтересованные лица, представители госорганов, Нижнетагильской гордумы, мэрии. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться. Участники мероприятия вправе высказать свои замечания и предложения по информации о закупке, задать интересующие их вопросы.

Строительство моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей начнётся в 2020 году. Сейчас мэрия судится с управлением Федеральной антимонопольной службы. Ранее УФАС не нашло подтверждения недочётам, указанным в жалобе «Уралстроймонтажа», но при этом выявило другие нарушения законодательства о госзакупках и вынесло тагильской мэрии предписание об их устранении. Чиновники с предписанием ведомства не согласились и сегодня его оспаривают.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Ранее сообщалось, что на контракт по возведению перехода через водоём и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры претендуют минимум три крупных компании.