Жителей Нижнего Тагила приглашают на публичные слушания по 14-миллиардному бюджету на 2020 год

Мэрия Нижнего Тагила приглашает горожан на публичные слушания, посвящённые бюджету, по которому муниципалитету предстоит жить в следующем, 2020 году. Они будут проходить 27 ноября с 15:00 до 17:00 в малом зале Общественно-политического центра (пр. Ленина, 31). В ходе них также обсудят проект бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов. Тагильчане, желающие принять участие в слушаниях, могут предоставить свои предложения и рекомендации в администрацию Нижнего Тагила (кабинет 313) с 14 по 25 ноября.

Сегодня на официальном сайте города был опубликован и сам проект бюджета муниципалитета на 2020 год. Предполагается, что его доходная и расходная части изначально будут составлять уже чуть более 14 млрд рублей (8,5 млрд рублей из них — межбюджетные трансферты), дефицит составит 56,6 млн рублей. Для сравнения отметим, что на начало 2019 года доходная часть была на уровне 11 млрд рублей, расходная равнялась 11,35 млрд рублей. В течение года мэрия, как правило, несколько раз корректирует бюджет города, из-за этого его основные параметры на начало января и конец декабря сильно различаются. В 2019 году депутаты Нижнетагильской гордумы приняли уже шесть корректировок бюджета, увеличив его доходную часть до 14,4 млрд рублей, расходную — до 14,8 млрд рублей.

Согласно главному финансовому документу, объём ассигнований муниципального дорожного фонда города на 2020 год составит почти 1,6 млрд рублей, размер резервного фонда — 38 млн рублей. От НДФЛ чиновники рассчитывают получить в будущем году почти 3,4 млрд рублей, от акцизов на пиво — около 652 млн рублей, от налога на имущество — 353,7 млн рублей, от продажи материальных и нематериальных активов — почти 135 млн рублей, от использования государственного и муниципального имущества — лишь 100 млн рублей.

На денежное содержание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2020 году предусмотрены траты в сумме 2,8 млн рублей (в 2019 году — 2,7 млн рублей). На работу муниципальных СМИ, которые должны заниматься освещением деятельности мэра и его подчинённых, планируется потратить почти 22 млн рублей. На приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка предусмотрено 146,2 млн рублей, на содержание и ремонт автодорог общего пользования — почти 412,5 млн рублей, строительство моста через Тагильский пруд — более 900 млн рублей, ремонт улиц в рамках нацпроекта БКАД — 627,5 млн рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок направят всего 750 тысяч рублей, капремонт футбольного поля и трибун стадиона «Спутник» — почти 15 млн рублей.

В ближайшее время с проектом бюджета на следующий год начнут знакомиться депутаты Нижнетагильской гордумы.