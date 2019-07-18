Депутаты Нижнего Тагила одобрили выделение почти 15 млн рублей на ремонт многострадального стадиона «Спутник»

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 18 июля, приняли корректировку бюджета на 2020 год, тем самым одобрив выделение 14,9 млн рублей на ремонт стадиона «Спутник» на Вагонке. Деньги на замену покрытия из искусственной травы изыскали в мэрии при помощи перераспределения бюджетных средств. Их снимут с управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике (с мероприятий по развитию материально-технической базы) и направят в управление горхозяйством. В 2020 году данная сумма будет компенсирована областью.

В июне на оргкомитете по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам изыскать в текущем году необходимые средства на восстановление газона на стадионе «Спутник». Объект находится в ведении «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), а МБУ СШОР «Спутник» относится к муниципалитету. До августа планируется оформить весь пакет документов, согласно которым УВЗ передаст стадион городу в безвозмездное пользование. Его закрепят за СДЮСШОР «Спутник». Только после этого ремонт стадиона можно будет осуществить за счёт муниципальных средств.

Напомним, летом 2014 года в рамках масштабной реконструкции с основного поля стадиона сняли травяное покрытие. Планировалось, что тагильская арена станет домашним полем для ФК «Урал», но екатеринбургская команда сделала выбор в пользу Тюмени. С тех пор воспитанники футбольной секции вынуждены тренироваться на запасных мини-полях. Представители Нижнетагильской федерации футбола неоднократно поднимали вопрос на всех уровнях, но поддержки нигде не получили. Отчаявшись, тренеры спортшколы олимпийского резерва «Спутник» накануне президентских выборов подали уведомление о митинге против бездействия властей Свердловской области и руководства «Ростеха», но после разговора с руководителем аппарата мэрии Нижнего Тагила Андреем Лендой его отменили. Позже глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал футболистам восстановить травяное покрытие на стадионе УВЗ «Спутник» в 2018 году.