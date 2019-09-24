Жителей Нижнего Тагила попросили передать показания электросчётчиков до 25 сентября

Жители Нижнего Тагила должны передать показания приборов учёта электроэнергии до 25 сентября, чтобы избежать перерасчётов, пишет ИА «Все новости». Это связано с тем, что с 1 октября 2019 года гарантирующим поставщиком электричества становится «Нижнетагильская энергосбытовая компания» (НЭСК).

«Нижнетагильская энергосбытовая компания» выиграла конкурс Минэнерго и стала гарантирующим поставщиком электричества в июле 2019 года. С октября этого года компания будет обслуживать около 400 тысяч потребителей — юридических и физлиц из Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа. Для жителей практически ничего не поменяется, только в квитанциях изменятся контакты поставщика, реквизиты и способы оплаты, с юридическими лицами перезаключат договоры. Тарифы на электричество останутся прежними, поскольку их утверждает не НЭСК, а Региональная энергетическая комиссия. Для потребителей работает горячая линия: 8 (800) 700-06-06.

Тагильчане могут передавать показания с 23 по 25 сентября, юридические лица должны прислать цифры, которые показывает счётчик, ровно в полночь 1 октября. Это необходимо для правильного расчёта за сентябрь с компанией «МРСК Урала», которая до октября 2019 года остаётся гарантирующим поставщиком. Показания за сентябрь она передаст НЭСК, они станут стартовыми для выставления квитанций и счетов за октябрь от нового гарантирующего поставщика.

До конкурса функции поставщика временно выполняло «Свердловэнерго» («дочка» ОАО «МРСК Урала», входит в ПАО «Россети»). Предыдущий гарантирующий поставщик электроэнергии — АО «Роскоммунэнерго» (в Тагиле работала его «дочка» «Тагилэнергосбыт») — утратил данный статус в 2018 году из-за грубых нарушений законодательства и миллиардного долга. Сейчас эта компания признана банкротом, а на её руководителя заведено уголовное дело.