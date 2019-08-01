Поставлять электроэнергию в Нижний Тагил теперь будет «дочка» «Т Плюс»

Поставлять электроэнергию жителям Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа теперь будет Нижнетагильская энергосбытовая компания (НЭСК), учредителем которой является «Т Плюс». Организация возьмёт на своё обслуживание более 400 тысяч физических и юридических лиц. НЭСК получила статус гарантирующего поставщика по итогам конкурса Минэнерго. В пресс-службе «Т Плюс» АН «Между строк» сообщили, что статус будет подтверждён окончательно осенью, после выполнения всех необходимых формальностей.

«Одной из основных задач НЭСК станет урегулирование задолженности в размере 343,6 млн рублей, накопленной предыдущим гарантирующим поставщиком. В общую сумму неоплаченных обязательств входит также задолженность за энергоресурсы перед ПАО "Т Плюс". В Свердловской области сбытовая компания контура "Т Плюс" (АО "ЭнергосбыТ Плюс") уже имеет статус гарантирующего поставщика на большей части региона. Поэтому холдинг заинтересован в расширении территории своего присутствия», — отметили в пресс-службе компании, добавив, что аналогичный статус у "ЭнергосбыТ Плюс" есть в Кировской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике.

Смена гарантийного поставщика не повлияет на тарифы, условия договоров для потребителей и надёжность электроснабжения. Для физических лиц в квитанции сменятся реквизиты оплаты, с юридическими перезаключат договоры. Для потребителей работает горячая линия: 8 (800) 700-06-06.

До конкурса функции поставщика временно выполнял «Свердловэнерго» («дочка» ОАО «МРСК Урала», входит в ПАО «Россети»). Предыдущий гарантирующий поставщик электроэнергии — АО «Роскоммунэнерго» (в Тагиле работала его «дочка» «Тагилэнергосбыт») — утратил данный статус в 2018 году из-за грубых нарушений законодательства и миллиардного долга. Сейчас эта компания признана банкротом, а на её руководителя заведено уголовное дело.