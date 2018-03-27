«Роскоммунэнерго» из-за миллиардного долга лишилось статуса гарантирующего поставщика электроэнергии для Нижнего Тагила

С 1 апреля 2018 года в Нижнем Тагиле и Невьянске сменится гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии. Функции «Тагилэнергосбыта» (филиал АО «Роскоммунэнерго) переймёт «Свердловэнерго» («дочка» ОАО «МРСК Урала», входит в ПАО «Россети»). Компания «Роскоммунэнерго» была лишена статуса ГП приказом Минэнерго РФ за грубые нарушения законодательства. При этом она оставила после себя около одного миллиарда рублей долга за передачу электроэнергии только перед «МРСК Урала».

«Функции гарантирующего поставщика сетевая компания возьмёт на себя до момента проведения конкурса правительством РФ на присвоение статуса ГП в регионе специализированной организации. Победителю конкурса предстоит погасить долги компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Долги “Роскоммунэнерго” на розничном рынке электроэнергии, к которым относится задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед ”МРСК Урала” в размере одного миллиарда рублей, электросетевая компания намерена взыскивать принудительно в рамках исполнительного производства. Также ОАО ”МРСК Урала” подано заявление о банкротстве АО ”Роскоммунэнерго”», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании «Россети».

В компании уверяют, что смена гарантийного поставщика не повлияет на тарифы, условия договоров для потребителей и надёжность электроснабжения. Для физических лиц в квитанции сменятся реквизиты оплаты, с юридическими перезаключат договоры. Для потребителей работает бесплатная «горячая линия» 8-800-2501-220, а также интернет-приёмная, где можно задать специалистам интересующие по теме вопросы.

«Мы прогнозировали такое развитие ситуации, поэтому фактически для ”МРСК Урала” это не являлось новостью. В компании заблаговременно был сформирован график действий в случае необходимости подхвата функций. В настоящий момент мы уже понимаем, как будут производиться выставление счетов за электроэнергию, их доставка, а также определены точки переоформления договоров потребителей. Сбытовая деятельность для нашей компании не является профильным видом бизнеса, но мы в полной мере осознаем всю степень ответственности нашей компании в части сохранения стабильной ситуации на розничном рынке электроэнергетики Нижнего Тагила и Невьянска. ”МРСК Урала” находится в самом плотном взаимодействии с руководителями территорий и представителями правительства Свердловской области», — отметил заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.

Сейчас на территории регионов присутствия ОАО «МРСК Урала» остаётся ещё два должника — ГП Челябинской области ПАО «Челябэнергосбыт» (просроченная задолженность составляет 1,7 миллиарда рублей) и ООО «Новоуральская сбытовая компания» (должна более 300 миллионов рублей). Компании также рискуют утратить статус гарантирующего поставщика.

Напомним, ранее компания «МРСК Урала» уже направила в суд заявление о банкротстве ОАО «Роскоммунэнерго». В «МРСК Урала» отмечали, что проблема неплатежей со стороны ГП существует ещё с 2008 года и что он под различными предлогами постоянно уклоняется от погашения своей задолженности. При этом с населения структура, по официальным данным, собирает порядка 90% платежей.

Одним из конечных бенефициаров «Роскоммунэнерго» является экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Гарантирующий поставщик обязан обеспечивать всех обратившихся к нему потребителей на вверенной территории, и это позволяет ему занять большую часть рынка. В случае потери такого статуса «Тагилэнергосбыту» будет невыгодно работать в Свердловской области.