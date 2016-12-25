Главный энергопоставщик Нижнего Тагила обвинил «МРСК Урала» в манипуляциях со стоимостью услуг и оказался под угрозой потери бизнеса

Компания «Тагилэнергосбыт», входящая в «Роскомунэнерго», прокомментировала информацию о потере статуса гарантирующего поставщика. По заявлению пресс-службы организации, для подобного развития событий не имеется предпосылок. Ранее Министерство ЖКХ Свердловской области попросило Минэнерго РФ рассмотреть этот вопрос.

«Около двух месяцев назад регион обратился в Министерство энергетики Российской Федерации с просьбой лишить “Роскоммунэнерго” статуса гарантирующего поставщика. Ответ пока не получен», – цитирует свердловского министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнова Ura.ru.

Также Смирнов рассказал, что из-за долгов деятельность «Тагилэнергосбыта» проверяет прокуратура. Соответствующий запрос правительство направило в ноябре. В декабре ОАО «МРСК Урала» подало очередной иск на ОАО «Роскоммунэнерго» в арбитражный суд Свердловской области. Компания требует взыскать с поставщика 111,8 млн рублей, сообщила «Правда УрФО». Общий объём долга издание оценивает в 660 млн рублей.

В самом «Тагилэнергосбыте» в сложившейся ситуации обвинили «МРСК Урала».

«Сетевая организация выставляет акты выполненных работ с нарушениями, манипулируя объёмами и стоимостью услуг по передаче электроэнергии, необоснованно и бездоказательно завышая их в свою пользу. На примере каждого рассмотренного Арбитражным судом иска ОАО “МРСК Урала” к ОАО “Роскоммунэнерго” прослеживается завышение первоначальных исковых требований, равно как и сумм, указанных в предъявленных к оплате счетах-фактурах и актах оказанных услуг, на сумму от 1 до 12 млн рублей. При этом ОАО “МРСК Урала” умышленно затягивает рассмотрение хозяйственных споров с ОАО “Роскоммунэнерго” в судах, предоставляя в актах, ведомостях, счетах-фактурах информацию, не соответствующую фактически оказанным услугам, тарифам, и отказываясь от предоставления первичной документации по оказанию услуг, а именно по точкам поставки за подписями должностных лиц сетевой компании, что приводит к финансовым разногласиям», – сообщила АН «Между строк» пресс-служба компании.

Представители «Тагилэнергосбыта» подчеркнули, что просроченных задолженностей перед «МРСК Урал» у них нет, а разговоры о лишении компании статуса гарантирующего поставщика преждевременны.

«Возможность лишения какого-либо гарантирующего поставщика статуса субъекта оптового рынка электроэнергии предусмотрена законодательно при соблюдении совокупности определённых критериев, которые никоим образом не затрагивают деятельность ОАО “Роскоммунэнерго”. Вопрос о лишении статуса ГП в отношении ОАО “Роскоммунэнерго” на рассмотрение НП “Совет рынка” не выносился», – добавили в пресс-службе «Тагилэнергосбыта».

В администрации города вероятную потерю позиций на тагильском рынке главной энергокомпанией оценили сдержанно.

«Я не готов прогнозировать. В энергетике по кругу очень много долгов, это известная тема, – сказал замглавы Нижнего Тагила по ЖКХ Константин Захаров. – Если отбросить наши отношения с действующими партнёрами, взглянуть на ситуацию сверху, то смена поставщика на населении никак не скажется, люди этого просто не заметят. Разве что могут поменяться способы оплаты и пункты приёма платежей, если, допустим, новая компания не будет принимать деньги через привычные банки. То есть такие бытовые хлопоты. А что касается цен, они утверждены в целом по региону и не изменятся».

«Тагилэнергосбыт» – подразделение «Роскоммунэнерго» в Нижнем Тагиле. Одним из её конечных бенефициаров является экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Гарантирующий поставщик обязан обеспечивать всех обратившихся к нему потребителей на вверенной территории, и это позволяет ему занять большую часть рынка. В случае потери такого статуса «Тагилэнергосбыту» будет невыгодно работать в Свердловской области.

Агентство новостей «Между строк»