Жителей Нижнего Тагила и пригорода, имеющих мобпредписание, обязали незамедлительно явиться в военкомат 

Военный комиссариат Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области обратился с официальным заявлением через паблик городской администрации. Как говорится в сообщении, те военнообязанные, у которых на руках имеется мобилизационное предписание, обязаны незамедлительно явиться в военкомат.

«Внимание! Уважаемые граждане города Нижний Тагил, просим всех, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в ваш военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военный комиссариат по адресу: ул. Бажова, 5», — говорится в обращении.

Отметим, мобилизационное предписание — это документ, который вклеивается в военный билет и находится в нём в период всего призывного срока. Этот лист означает, что данный гражданин находится в составе воинской команды, которая в случае необходимости будет формироваться в максимально короткий срок. Но всё же главной задачей этого предписания является корректное ведение воинского учёта.

В военкомате уточнили, что, даже если у вас нет мобпредписания, вы тоже можете прийти к ним, решение будет приниматься на месте.

«Если мобилизационное предписание есть в военном билете, то гражданин должен прийти в военкомат, не дожидаясь повестки. Если мобилизационного предписания нет, гражданин тоже идёт в военкомат. На месте (в военкомате) мы уже будем решать, кто поедет, а кто нет», — пояснили журналисту АН «Между строк» в военном комиссариате.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Согласно документу, губернаторам регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации. Призыву подлежат состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в ВС и имеет определённые специальности и опыт.

Сергей Шойгу отметил, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Это чуть больше 1% от всего мобилизационного ресурса, который составляет почти 25 млн человек.