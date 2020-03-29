Жителей Нижнего Тагила через громкоговорители просят вернуться в свои квартиры

Мэрия Нижнего Тагила решила призвать людей прекратить прогулки во время «карантинной» недели при помощи громкоговорителей. Их запустили уже днём 29 марта.

«Сегодня громкоговорители будут включены в центральной части города — от Мира до Горошникова. Звук будет до 19–20 часов вечера, позже уже обычно мало людей на улицах. Завтра будут работать весь день. Также мы монтируем устройства далее по центру вплоть до Первомайской, через них тоже будем оповещать», — рассказал ИА «Все новости» директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Также к оповещению населения будут подключены патрульные машины полиции. Они уже получили текст сообщения, которое будет звучать на городских улицах:

«Уважаемые жители и гости города! В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции просим серьёзно отнестись к рекомендациям медиков: отказаться от посещения любых общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. Оставайтесь дома — это ваша возможность защитить себя и близких от заболевания!»

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».