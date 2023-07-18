Жителей Гальянки беспокоит разрытая уже 1,5 месяца теплотрасса, рядом с которой играют дети (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Гальянке, во дворе по адресу Октябрьский проспект, 9, больше месяца остаётся разрытым участок тепловых сетей. Рядом с ним, как и в любом дворе, располагается детская площадка, где бегают подростки. Жители дома опасаются, что из-за отсутствия ограждения кто-нибудь может пострадать. По их словам, после замены труб никаких работ на участке больше не проводилось.

«Видимо, 3 июня во время опрессовок порвало трубу, аварийная служба приехала, заменила её — и всё, тишина. Полтора месяца всё вокруг остаётся разрытым. Рядом с ямой лежат бетонные плиты и трубы. Тут рядом детская площадка, но нет никакого ограждения. Здесь бегают дети, это очень опасно, а если кто-то туда упадёт?» — рассказал редакции житель дома № 9 на Октябрьском проспекте.

По информации АН «Между строк», аварийно-восстановительные работы на этом участке проводило АО «Регионгаз Инвест», которое занимается обеспечением тепло- и газоснабжения во многих городах Свердловской области. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила пояснили, что компания планирует закончить работы на этом объекте до 20 августа. В диспетчерской филиала «Регионгаз Инвеста» в Нижнем Тагиле агентству сообщили, что помнят об объекте и в течение месяца приведут его в порядок.